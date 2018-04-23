В Баку проходит III Международный форум SOCAR

2018-04-23 10:52 | www.apa.az | 7

В Баку стартовал III Международный форум SOCAR на тему «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия».

Как сообщает АПА-Экономикс, организатором мероприятия является Бакинская высшая школа нефти (БВШН). В этом году к форуму присоединились 72 руководителя учреждений нефтегазового сектора из Азербайджана, 49 из России, 32 из Казахстана, 53 из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Испании, Австрии, Польши и других европейских стран, 18 из ОАЭ, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и других азиатских стран, двое из Колумбии и Сингапура.

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что форум SOCAR посвящен 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева: «К форуму присоединились около 230 руководителей ведущих учреждений нефтегазового сектора из почти 30 стран мира. Это говорит о ключевой позиции Азербайджана в мировом нефтяном секторе».

Выступившие на открытии форума министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, первый вице-президент SOCAR Хошбяхт Юсифзаде, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов и ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов приветствовали всех присутствующих и пожелали делегатам успешной и плодотворной работы.

Следует отметить, что на форуме, основная цель которого заключается в анализе последних тенденций и перспектив развития торговли и продаж углеводородных ресурсов Каспия и Центральной Азии, ожидаются выступления 40 докладчиков из 30 стран мира. В первый день форума будут обсуждаться мировые рынки нефти и газа, рынки Каспия и Центральной Азии, транспортная инфраструктура, во второй день - нефтепереработка, торговля нефтью и нефтепродуктами, в третий день - нефтехимический рынок, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические технологии. В последний день форума планируется организовать визиты участников на нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и нефтехимические предприятия в Сумгаите.