Минобороны о ситуации на фронте

2018-04-23 09:48 | www.oxu.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 104 раза.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Неркин Кармирахбур Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.