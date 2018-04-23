Задержанный «Гуська» в бакинском аэропорту - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО + ФОТО

2018-04-23 10:05 | www.oxu.az | 7

Как сообщалось ранее, бывший депутат Милли меджлиса Гусейн Абдуллаев задержан и экстрадирован в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, арест Гусейна Абдуллаева и его экстрадиция в Азербайджан проводились в соответствии с договором о сотрудничестве стран, на основе уголовного дела, возбужденного против экс-депутата.

В отношении Гусейна Абдуллаева возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Представляем эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент доставки Гусейна Абдуллаева в бакинский аэропорт.