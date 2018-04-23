Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики

2018-04-23 11:47 | www.trend.az | 7

Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — сказал Лавров.

По его словам, двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и Китая.

Как указал Лавров, помимо взаимодействия над уровне глав правительств Москва придает большое значение взаимодействию по линии министерств, ведомств, парламентов.