Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ

2018-04-23 11:25 | www.apa.az | 7

Сегодня в Страсбурге начинает работу весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает АПА, в рамках сессии, которая пройдет 23-27 апреля, будут обсуждены проблемы прав человека в связи с конфискацией незаконных активов, финансированием террористической группировки ИГ и гибридной войной.

Также пройдут обсуждения по ситуации в Ливии, в том числе по темам «Рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: угроза европейским ценностям» и «Незаконные выборы президента РФ в Крыму: нарушение прав человека».

В рамках сессии будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянного комитета о проделанной работе, будет проведен обмен мнениями о Парижском соглашении по климату, статусе журналистов в Европе, будут обсуждены роль Совета Европы в Ливии, обязательства в отношении прав человека в контексте гибридной войны, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью в Европе, интеграция детей-мигрантов и обязательное образование.



В ходе сессии будет заслушан доклад о правах и гуманитарных проблемах вынужденных переселенцев в Европе. Кроме того, будет обсуждено положение вынужденных переселенцев в Азербайджане.



На сессии ожидаются выступления министров иностранных дел Македонии и Люксембурга.



Отметим, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов находится с визитом в Страсбурге для участия в весенней сессии ПАСЕ.



В делегацию входят председатель Комитета ММ по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

