К поиску пропавших молодых людей в Сумгаите привлечены вертолеты МЧС

2018-04-23 11:27 | www.apa.az | 6

Поиск пропавших 18 апреля 2018 года на территории города Сумгаит двух молодых людей Джабиева Адиля Мушфиг оглу (2003 г.р.) и Назарова Нусрата Назар оглу (2001 г.р.) сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах продолжается. Предположительно парни из города Сумгаит вышли в море.

Как сообщили АПА в МЧС, с сегодняшнего утра к поискам пропавших привлечены вертолеты «Mi-17» авиационного отряда МЧС. О ходе поисковых работ будет сообщено дополнительно.