Мамедъяров: Поражение сделает меня еще сильнее

2018-04-23 10:19 | www.oxu.az | 7

Завершился IV тур супертурнира «ShamkirChess 2018» в память о Вугаре Гашимове.

Как передает Oxu.Az, в IV туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проиграл болгарину Веселину Топалову.

Чемпион мира Веселин Топалов поделился своими впечатлениями о матче:

«Сначала у меня не было преимущества. Полагал, что получится очередная ничья. Но потом ситуация поменялась. Рад первой победе в Шамкире.

Вообще в Шамкире я всегда демонстрировал хорошую игру. Эта победа принесла мне одно очко. Основная борьба впереди. Я примерно год не участвую в крупных турнирах. В этом смысле считаю, что я в хорошей форме. Большинство матчей с Мамедъяровым получаются плодотворными».

Шахрияр Мамедъяров объяснил свое поражение тем, что стал рисковать:

«Ситуация дважды изменилась в ходе матча. Сначала я получил преимущество, но развить его не удалось. Затем Топалов решающими ходами переломил ситуацию в свою пользу. Дважды я имел шанс свести партию вничью, то есть, если бы я хотел, то получилась бы ничья.

Я просто не хотел такого результата, надеялся одержать победу. Думал, что наконец пришло время одержать победу.

Но меня не волнует упущенная ничья. Я рискнул и проиграл. Риск не всегда приносит успех. Иногда проигрываешь.

Поражение сделало меня еще сильнее. Мотивация вырастет. Сейчас я понимаю, что обязан выигрывать в следующих турах».

Сабухи Тофигоглы

