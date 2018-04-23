Крупнейший самолет в мире готов к взлету - ФОТО

2018-04-23 10:35 | www.oxu.az | 6

Компания Stratolaunch Systems уже этим летом протестирует полет самого большого самолета в мире - двухфюзеляжного Stratolaunch Model 351.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Popular Mechanics.

При этом не исключено, что сроки тестирования полета будут перенесены из-за сложных конструкций самолета. В начале марта он уже прошел скоростные наземные тесты. Тогда самолет разогнался до рекордных 74 километров в час.

Авиалайнер считается самым крупным в мире. Размах его крыльев - чуть больше стандартного футбольного поля и составляет 117 метров. Летательный аппарат высотой 15 метров состоит из двух фюзеляжей, его масса с топливом - 340 тонн, с полной загрузкой - 590 тонн.

После ввода в строй он станет платформой для запуска небольших ракет-носителей: он будет поднимать их на высоту 9100 метров над землей - оттуда ракеты будут стартовать к околоземной орбите самостоятельно.

Самолет выполнен по двухфюзеляжной схеме. Он имеет шесть двигателей Pratt & Whitney PW40. Планируется, что ввод устройства в эксплуатацию совершится не ранее 2019 года.