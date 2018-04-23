Вступление Азербайджана в ОПЕК не стоит на повестке дня - министр

2018-04-23 11:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вступление Азербайджана в ОПЕК не стоит на повестке дня, сказал журналистам в понедельник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана с ОПЕК в рамках соглашения о сокращении добычи нефти было очень успешным.

"Азербайджан считает сотрудничество в рамках ОПЕК+ успешным, цели достигнуты, и это видно на рынке. Мы рассчитываем продолжать это успешное сотрудничество", - сказал Шахбазов.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.