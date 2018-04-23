До сих пор с АЧГ добыто 453 млн. тонн нефти и 144 млрд. кубометров газа

2018-04-23 11:28 | www.apa.az | 2

Суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 апреля 2018 года составил 256 млн. тонн.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на III Международном форуме SOCAR на тему «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия».

По его словам, по состоянию на 1 апреля 2018 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто 453 млн. тонн нефти и 144 млрд. кубометров попутного газа. Из указанного объема 256 млн. тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана.