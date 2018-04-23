Президент Ильхам Алиев принял министра экономического развития России

2018-04-23 11:33 | www.apa.az | 4

23 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина.

Как передает АПА-Экономикс, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами в различных сферах, в том числе в экономической сфере.

Оценив рост товарооборота в прошлом году, а также по результатам первого квартала этого года как хороший показатель расширения экономических связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это хороший показатель развития двусторонних отношений в целом. Глава государства отметил укрепление экономических связей в результате совместной плодотворной деятельности двух стран, а также укрепление сотрудничества между отдельными предприятиями. Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении экономических связей.

Максим Орешкин сказал, что и по прошествии всего нескольких месяцев с его последнего визита в Баку предпринят ряд серьезных шагов в области экономического сотрудничества. Он с удовлетворением подчеркнул совместную с азербайджанскими коллегами плодотворную деятельность.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества по международному транспортному коридору Север-Юг, в сферах инвестирования, сельского хозяйства, туризма и других областях.