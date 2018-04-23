Бахрам Багирзаде: Футболисты «Нефтчи» не играют для своих матерей

2018-04-23 10:44 | www.oxu.az | 4

Один из ведущих участников команды КВН «Планета Парни из Баку» Бахрам Багирзаде резко раскритиковал игроков футбольного клуба «Нефтчи», членом Наблюдательного совета которого он некогда являлся.

Как передает Oxu.Az, в прямом эфире «Instagram» он сообщил, что посетил матч между «Нефтчи» и «Габалой» на «Bakcell Арене».

Бахрам Багирзаде заявил, что покинул стадион раньше времени из-за того, что спешил на съемки. Он также отметил, что причиной малого числа болельщиков на трибунах стала некомпетентность футболистов «Нефтчи»:

«Во время матча я подумал о том, почему так мало болельщиков. Билет на стадион стоит от 1 до 5 манатов. Но на стадионе было всего 500 человек.

Наши концерты (концерты команды КВН «Планета Парни из Баку» - ред.) проводятся 4 дня подряд и каждый раз собирают по две тысячи зрителей. Хотя цена билета на наш концерт дороже, чем на матч «Нефтчи» - самый дорогой билет стоит 200 манатов.

Болельщиков было мало потому, что футболисты «Нефтчи» не выкладываются на поле. Не все, но где-то 80 процентов из них играют не ради своих матерей, сестер, города, команды и страны. Если бы играли, то болельщики приходили бы смотреть на их игру. Такие футболисты в будущем не принесут пользу ни своим семьям, ни стране».

Отметим, что в этом матче «Нефтчи» сумел победить идущую второй «Габалу» благодаря голу Руслана Абышева на 4-й минуте.

Сабухи Тофигоглы

