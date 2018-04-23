Как в Ереване применяли силу: Самые яркие фото с митинга

2018-04-23 10:54 | www.oxu.az | 6
Власти Еревана в воскресенье применили силу против митингующих.
Как передает Oxu.Az, генеральная прокуратура Армении подтвердила, что в ходе столкновений были задержаны более 300 человек. Также оппозиционные депутаты парламента страны Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны за незаконное проведение собраний.
В Ереване ситуация остается крайне напряженной, полиция несет усиленную службу для пресечения попыток нарушения общественного порядка.
Oxu.Az предлагает вашему вниманию самые яркие снимки из Еревана: