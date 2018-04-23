МИД РФ: Отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет

2018-04-23 12:06 | www.trend.az | 3

Отношения РФ и Совета Европы переживают сегодня один из самых трудных моментов за последние 20 лет, но стороны настроены преодолеть противоречия, заявил в понедельник заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Илья Субботин, передает РИА Новости.

"Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон- и в России и со стороны Совета Европы – сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся",- заявил Субботин, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы "Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной̆ практике".