Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Азербайджана

2018-04-23 11:45 | www.apa.az | 8

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 1,8%.

Как сообщает АПА-Экономикс, в январе текущего года ВБ прогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2018 году на 0,9%. «По нашим прогнозам рост экономики Азербайджана в 2018 году составит 1,8%. В целом, мы ожидаем ускорения темпов роста ВВП Азербайджана в среднесрочный период за счет реализации «Стадии-2» разработки месторождения Шахдениз и развития ненефтяного сектора», - отметили в банке.

По оценкам ВБ, положительно на темпы роста ВВП Азербайджана также повлияют высокие цены на нефть на мировом рынке, а также стабилизация добычи нефти в стране. «На рост ненефтяного сектора повлияет увеличение госинвестиций. Однако для сдерживания инфляции Центральному банку необходимо продолжить ужесточение денежно-кредитной политики», - подчеркнули в банке.