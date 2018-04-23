Министерство обороны: «Будут приняты соответствующие меры против провокаций противника»

2018-04-23 11:45 | www.apa.az | 8

«Будут приняты соответствующие меры против провокаций противника».

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, комментируя распространённое видео о якобы скоплении живой силы и военной техники Азербайджанской Армии на линии соприкосновения войск, в пресс-службе Министерства обороны сообщили:





«Распространенное армянской прессой видео о якобы скоплении живой силы и военной техники Азербайджанской Армии на линии соприкосновения войск является очередной провокацией. Смонтированные кадры были сняты с дальнего расстояния и с различных ракурсов во время передислокации войск в ходе учений Азербайджанской Армии.



Серьезно обеспокоенный массовыми волнениями в стране, военно-политический режим Армении, распространяя подобные информации, продолжает держать армянский народ в состоянии страха.



Министерство обороны отмечает, что будут приняты соответствующие меры против провокаций противника».