Футболист оторвался в ночном клубе после 5:0 от «Барселоны» - ФОТО

2018-04-23 11:01 | www.oxu.az | 8

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи подвергся критике со стороны болельщиков.



Как передает Oxu.Az, французского футболиста заметили в одном из ночных клубов Мадрида после крупного поражения от «Барселоны» в финале розыгрыша Кубка Испании. Фанаты «Севильи» в социальных сетях пригрозили Н'Зонзи, призывая не возвращаться в Севилью.



Напомним, что каталонский клуб на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде одержал победу со счетом 5:0 и в 30-й раз выиграл Кубок Испании.

Али Мамедов

