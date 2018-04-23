Турция увеличит запасы золотого фонда – СМИ

2018-04-23 12:08 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Турция планирует посредством продажи старых бесхозных, а также конфискованных автомобилей увеличить золотой запас страны, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что местные муниципалитеты будут продавать брошенные или же конфискованные автомобили, а доходы от продажи этих автомобилей размещены в государственных банках, которые на эти средства будут закупать золото.

Отметим, что в настоящее время официальные власти Турции ни как не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что ранее сообщалось, что Центральный банк Турции перевел в Турцию свои золотые резервы, хранившиеся в Федеральной резервной системе США.

Сообщалось, что общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

О причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.