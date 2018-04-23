Российский министр: «Стабильность в Азербайджане имеет большое значение»

2018-04-23 11:48 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

М.Орешкин еще раз передал поздравления президента России Владимира Путина главе азербайджанского государства в связи с уверенной победой на президентских выборах. Он отметил, что результаты выборов показывают высокую степень поддержки народом политического и экономического курса президента Ильхама Алиева.