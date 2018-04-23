В Азербайджане раскрыто незаконное медресе

2018-04-23 11:53 | www.apa.az | 7

В результате совместных мероприятий Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Государственного комитета по работе с религиозными организациями в дачном массиве Шихлар поселка Алят Гарадагского района города Баку на территории дачи, принадлежащей гражданину Азербайджана Рахманлы Рахману Микаил оглу, был обнаружен скрытый нетрадиционный молитвенный комплекс, созданный членами нетрадиционной религиозной секты, куда привлекались и несовершеннолетние.

Как сообщили АПА в отделе связей с общественностью СГБ, была обнаружена и изъята незаконно распространенная с целью пропаганды религиозной дискриминации многочисленная религиозная литература. Это все производилось из места, которое именовалось мечетью. На самом деле мечетью оно не являлось.



Зарегистрированные нарушения закона были задокументированы, а деятельность незаконного религиозно-образовательного комплекса была прекращена.



В настоящее время Служба государственной безопасности продолжает расследование.