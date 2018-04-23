Абид Шарифов: Что я забыл в больнице?!

2018-04-23 11:18 | www.oxu.az | 8

Появилась информация об ухудшении самочувствия бывшего заместителя премьер-министра Азербайджана Абида Шарифова.

Как передает Oxu.Az, согласно распространенной информации, А.Шарифов был срочно госпитализирован и сейчас проходит лечение в кардиологическом отделе.

Сам Абид Шарифов заявил Oxu.Az, что написанное о нем – ложь и что в настоящее время он дома и чувствует себя нормально:

«Кого госпитализировали? Меня? Что я забыл в больнице? Пусть Аллах пошлет этим людям совесть! Что со мной случилось, чтобы меня госпитализировали?

Я 23 года проработал на государственной должности и в 79 лет распоряжением господина президента освобожден от должности, какие тут могут быть еще домыслы? В какой стране госчиновник работает 23 года? Я всегда работал на совесть и не отступлюсь от этого принципа».

Напомним, что А.Шарифов лечился в Израиле из-за проблем с сердцем.

В апреле прошлого года депутат Евда Абрамов заявлял, что А.Шарифов перенес операцию в клинике в Хайфе.

Отметим, что 21 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Абида Шарифова от должности заместителя премьер-министра.

Эльвин Пашазаде

