McDonald’s Азербайджан провела спортивный конкурс для детей - ФОТО

2018-04-23 11:30 | www.oxu.az | 8

Победитель детского спортивного конкурса, организованного McDonald’s Азербайджан, выйдет на поле FIFA 2018 рука об руку со звездой футбола.

Как передает Oxu.Az, компания McDonald’s Азербайджан 14 апреля в рамках акции «ВЫЙДИ НА ПОЛЕ РУКА ОБ РУКУ СО ЗВЕЗДОЙ ФУТБОЛА!» провела специальный спортивный конкурс для детей от 6 до 10 лет.

Спортивное мероприятие состоялось на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Интерактивные игры, развлекательные эстафеты и спортивный азарт объединили многих маленьких любителей спорта. Дети и их родители получили приятные впечатления и огромное удовольствие от участия и наблюдения за ходом конкурса.

Радости победителя, успешно прошедшего все этапы соревнования, не было предела. Им стал 10-летний Муса Аллахвердиев. Именно этот юный любитель футбола стал счастливым обладателем путевки на открытие Кубка мира FIFA 2018.

Муса выйдет рука об руку со звездой футбола на поле матча открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который будет проводится в городе Москва 14 июня. Затем он будет наблюдать за захватывающей игрой вместе со своей мамой.

Два других финалиста конкурса получили специальные призы от McDonald’s. Ими стали Мураз Асадов из Гянджи и Юсиф Агаев из Баку.

Необходимо отметить, что McDonald’s Азербайджан всегда уделяла особое внимание спортивным событиям. Постоянно поддерживая международные спортивные мероприятия, компания регулярно проводит различные акции, связанные со спортом.