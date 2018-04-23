В Баку стартовал международный юношеский турнир по художественной гимнастике (ФОТО)

2018-04-23 12:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня определятся победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.

Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), участницы будут соревноваться в возрастной категории 2003-2005 годов рождения.

Азербайджан на соревнованиях представляют Дарья Фаршбафшахрияри, Арзу Джалилова, Елизавета Лузан и Нармина Самедова.