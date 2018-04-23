Всемирный банк прогнозирует продолжение реформ властями Азербайджана

2018-04-23 11:59 | www.apa.az | 8

«Главная задача нового правительства Азербайджана – сохранить импульс реформ, начавшихся в 2015-2016 годах, и повысить устойчивость экономики к внешним шокам».

Как сообщает АПА-Экономикс, так считают во Всемирном банке. «В Азербайджане 11 апреля состоялись президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Он вступил в должность 18 апреля и начал формирование правительства. Новое правительство, как ожидается, продолжит важные экономические реформы для обеспечения устойчивого и всеобъемлющего роста», - сообщили в банке.

При этом ВБ подчеркивает, что влияние структурных реформ на стимулирование развития частного сектора и создания новых рабочих мест, останется несколько ограниченным. Кроме этого, ВБ призывает власти Азербайджана продолжить реформы для повышения эффективности системы социальной защиты малоимущих слоев населения.