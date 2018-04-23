Студенты Ереванского государственного университета начали массовую акцию протеста

2018-04-23 12:00 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, они с утра собрались у здания главного корпуса ЕГУ. Студенты скандируют «Преподаватель, присоединяйся».

Отметим, сейчас акции протеста проходят в разных частях столицы Армении, в том числе на проспекте Баграмяна, улице Орбели, в районе Ачапняк. А одна группа демонстрантов перекрыла перекресток улиц Корюна и Терьяна.

Напомним, задержаны трое депутатов парламента Армении от оппозиционного блока «Выход» – организатор массовых протестов против премьерства Сержа Саркисяна, лидер инициативы «Мой шаг», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, его соратники Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Протестующие требуют их немедленного освобождения и отставки премьер-министра Сержа Саркисяна, проведения досрочных парламентских выборов.