Кыргызстан и Чехия обсудили пути избежания двойного налогообложения

2018-04-23 12:37 | www.trend.az | 6

С 16 по 19 апреля в Министерстве экономики Кыргызстана прошел IV раунд переговоров по проекту соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход между правительствами Кыргызстана и Чехии, пишет в понедельник кыргызстанское информагентство «Кабар».

В ходе переговоров стороны пришли к полному согласию по всем статьям проекта Соглашения. После выполнения внутригосударственных процедур данный проект будет готов к подписанию.

В настоящее время проводится работа по установлению двусторонних договоренностей с государствами ближнего и дальнего зарубежья, направленных на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала.

Основной целью таких взаимоотношений между странами является устранение двойного налогообложения доходов и капитала хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.