Нетаньяху направил письмо президенту Азербайджана

2018-04-23 12:19 | www.apa.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин президент, дорогой друг. От имени израильского правительства примите мои искренние поздравления в связи с Вашим избранием на пост президента Азербайджанской Республики. Мы намерены продолжать наши связи с целью укрепления дружеских отношений и расширения сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Пользуясь возможностью, вновь приглашаю Вас совершить визит в Израиль в удобное для Вас время. Хочу еще раз выразить благодарность за искреннее отношение и гостеприимство, продемонстрированное Вами во время моего незабываемого визита в Азербайджан в декабре 2016 года. Ваше превосходительство, надеюсь вновь увидеть Вас в самое ближайшее время!».