Минобороны: Провокации противника будут пресечены

2018-04-23 11:43 | www.oxu.az | 6

Распространенное армянской прессой видео о якобы скоплении живой силы и военной техники азербайджанской армии на линии соприкосновения войск является очередной провокацией.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Смонтированные кадры были сняты с дальнего расстояния и с различных ракурсов во время передислокации войск в ходе учений азербайджанской армии.

Серьезно обеспокоенный массовыми волнениями в стране военно-политический режим Армении, распространяя подобные сообщения, продолжает держать армянский народ в состоянии страха. Министерство обороны отмечает, что будут приняты соответствующие меры против провокаций противника», - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.