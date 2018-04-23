Мобильный ASAN разъезжает по регионам

2018-04-23 11:59 | www.oxu.az | 8

Передвижная служба «ASAN xidmət» 28 марта - 26 апреля будет оказывать услуги гражданам в городах Гусар, Астара, Балакен, Евлах и Шамкир, 14 апреля - 3 мая - в Зардабском районе, 16 апреля - 10 мая - в городе Хачмаз, 20 апреля - 4 мая - в городе Хызы, 20 апреля - 19 мая - в городе Ширван, 23 апреля - 7 мая - в поселке Бина.

Как сообщили Oxu.Az в Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, мобильные услуги представляются сотрудниками министерств юстиции и внутренних дел, а также Государственного фонда социальной защиты и Госкомиссии по имущественным вопросам.

В список включены следующие услуги:

- услуги нотариуса;

- госрегистрация актов гражданского состояния;

- выдача и замена удостоверений личности;

- выдача и замена гражданских паспортов;

- замена водительских прав;

- определение размера трудовой пенсии;

- выписка о первичной и вторичной регистрации прав собственности на жилье, выдача техпаспортов;

- выдача справки-описания недвижимого имущества из государственного реестра и государственной регистрации ограничений (обременений) из государственного реестра;

- выписка о первичной и вторичной регистрации прав на индивидуальные жилые дома, выдача техпаспортов.

Отметим, что основной целью мобильных центров ASAN является оказание услуг гражданам в более удобной и инновационной форме, а также обеспечение доступности услуг.