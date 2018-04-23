BP Azerbaijan: Бизнес в Азербайджане является приоритетным в глобальном портфеле BP

2018-04-23 12:20 | www.apa.az | 7

Бизнес в Азербайджане является самым важным и приоритетным в глобальном портфеле British Petroleum.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на III Международном форуме SOCAR на тему «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия».

По его словам, одним из проектов глобального масштаба является «Шахдениз-2»: «Он обеспечит энергобезопасность Европы».

Бахтияр Асланбейли добавил, что с газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспийского моря до сих пор добыто свыше 89 млрд. кубометров газа и 166 млн. баррелей конденсата, а с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли - 3,3 млрд. баррелей нефти.