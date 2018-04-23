На территории Азербайджана осадков не ожидается, временами будет ветрено

2018-04-23 13:22 | www.apa.az | 7

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть северо-западный ветер, временами порывистый.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем 14-18°, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось. В некоторых северных и западных районах возможны дожди. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23°, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.