Министерство: Кура сильно загрязнена

2018-04-23 12:06 | www.oxu.az | 8

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) провел в апреле очередной мониторинг по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, расход воды в реке Кура по сравнению с первой декадой сентября увеличился на 51 кубометр в секунду и составил 501 кубометр в секунду.

Кроме того, во время мониторинга на участке Куры и ее притоков, подверженных трансграничному загрязнению со стороны Грузии и Армении, в воде обнаружено повышенное содержание биогенных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 превысил допустимую норму в 4 раза, в Агстафачае - в 3 раза, а в одноименном водохранилище - в 2 раза.

Согласно результатам мониторингов во второй декаде апреля содержание фенолов на участках Горадиз, Шахсевен-1 и Бахрамтепе на реке Араз в два раза превысило норму.

Кислородный режим во всех пунктах составляет 6.90-8.13 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.