Российский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым – ОБНОВЛЕНО

2018-04-23 12:07 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 апреля принял министра экономического развития России Максима Орешкина.

Как передает Oxu.Az, на встрече было отмечено успешное развитие двухсторонних отношений между нашими странами в различных сферах, в том числе и в сфере экономики.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и в других сферах.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 апреля встретился с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.