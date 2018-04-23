ЦИК: 44 из 55 политических партий представили годовой финансовый отчет

2018-04-23 13:27 | www.apa.az | 7

До 1 апреля политические партии должны были представить свои годовые финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию. В настоящее время 44 из 55 политических партий представили свои финансовые отчеты. 42 из них представили свою финансовую отчетность в установленный законом срок, т.е. до 1 апреля, а 2 - после этого периода».

Об этом АПА сообщил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что до настоящего времени 11 партий по различным причинам еще не представили свои годовые отчеты: «ЦИК повысит усилия по улучшению качества финансовой отчетности политических партий и их представлению до 1 апреля. Представленные политическими партиями финансовые отчеты размещаются на сайте ЦИК, где с ними можно ознакомиться. ЦИК провела работу по ряду критериев для урегулирования представления финансовой отчетности политическими партиями. Отчетность партий растет из года в год».

Заместитель председателя ЦИК отметил, что 11 партий, которые до сих пор не представили финансовые отчеты, все еще могут сделать это: «Период до 1 апреля был сроком, установленным законом в связи с представлением финансовых отчетов политическими партиями. Партиям разрешается представить финансовый отчет и по истечении этого срока. Просто, Центральная избирательная комиссия проводит просветительские и другие мероприятия, чтобы действующие партии представили финансовые отчеты до 1 апреля. Представленным после 1 апреля финансовым отчетам также будут даны оценки».

Отметим, в Азербайджане зарегистрированы 55 политических партий. Согласно законодательству, с 2015 года политические партии обязаны ежегодно не позднее 1 апреля представлять в Центральную избирательную комиссию годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением. ЦИК должна информировать Министерство юстиции о политических партиях, не представивших в указанный период годовой финансовый отчет вместе с аудиторским заключением.