В Гейгельском районе спасены оставшиеся под снежным завалом 5 человек

2018-04-23 13:36 | www.apa.az | 8

В Гейгельском районе спасены оставшиеся под снежным завалом 5 человек.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, обратившийся в службу «102» МВД 21 апреля около 17:00 житель Дашкесанского района Асиф Байрамов сказал, что на машине «UAZ» вместе со своими пассажирами остался под снежным завалом в селе Тюлаллар Гейгельского района.

Начальник отдела полиции Гейгельского района, полковник-лейтенант полиции Мирнемат Мирбабаев немедленно связался с обратившимся, уточнил их координаты и срочно проинформировал об этом руководство района и соответствующие структуры. Руководство и личный состав ИВ района и РУП, не теряя времени, отправились на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи. Поскольку погода была морозной и метельной, возникла сложность в движении «Нивы» и других внедорожников на окруженной крутыми сказами дороге, которая вела в отдаленную деревню. Для получения техники обратились в ближайшую военную часть. Вскоре с помощью военной техники они добрались до территории, именуемой Бенд.

Сотрудники полиции спасли оказавшихся в беспомощном положении в автомобиле с разбитыми стеклами под снегом жителя Дашкесанского района Асифа Байрамова, пассажиров – жителя села Тюлаллар Фуада Мамедова, жителя Дашкесанского района Халига Исмаилова, жителя города Гянджа Хагани Гулиева и жителя Геранбойского района Микаила Абдуллаева. Им была оказана первая медицинская помощь.

Получивших травмы в результате стихийного бедствия нет.