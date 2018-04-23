Девять соперников «Карабаха» в Лиге чемпионов - СПИСОК

2018-04-23 12:21 | www.oxu.az | 7

«Карабах» стал чемпионом Азербайджана за четыре тура до финиша сезона в Премьер-лиге Topaz.

Как передает Oxu.Az, агдамская команда стала лучшей в стране в 6-й раз и завоевала путевку в Лигу чемпионов УЕФА.



Подопечные Гурбана Гурбанова примут участие в этом турнире в 5-й раз, однако на сей раз начнут выступление с I квалификационного раунда. Так, в связи с изменением формата наша команда вступит в борьбу не со II, как это было всегда, а с I раунда и будет одним из 34 участников ЛЧ.



Одним из участников I квалификационного раунда будет победитель предварительного раунда, а 33 команды начнут выступление непосредственно с этой стадии. «Карабах» 18-я команда из 33, участие которых подтверждено.



До «Карабаха» были определены чемпионы в 17 странах Европы со средним и низким рейтингом. Вновь, как обычно, участники I квалификационного раунда будут посеяны в корзины с учетом своего рейтинга.



«Карабах» имеет в активе 20,500 очка и является одной из 8 команд, обеспечивших себе место в корзине сеяных. Кроме этих 8 участников, в числе сильнейших будут чемпионы еще двух стран. Подопечные Гурбана Гурбанова попали в этот список как один из клубов с самым высоким рейтингом. На данный момент чемпион Азербайджана имеет 3-й рейтинг среди участников стадии.



Нахождение «Карабаха» в корзине сеяных команд означает, что его первый соперник будет относительно слабым. Уточнены 8 из 17 несеяных команд. Уже известно о том, что в эту корзину попадут чемпионы еще двух стран.

Одна команда из этой «десятки» - чемпион Армении - по правилам УЕФА не может быть соперником «Карабаха». Остальные 8 команд и чемпион Северной Ирландии являются потенциальными соперниками «Карабаха». Вообще же, потенциальными соперниками нашего чемпиона будут 16 из 17 несеяных клубов.



Также неизвестно, в какую корзину попадут два участника, которые уже стали чемпионами. Это будет зависеть от того, кто завоюет золото в странах, чемпионы которых неизвестны.



Отметим, что жеребьевка первых двух квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 19 июня.



Лига чемпионов

I квалификационный раунд



Сеяные

«Астана» (Казахстан)

БАТЭ (Беларусь)

«Карабах» (Азербайджан)

«Шериф» (Молдова)

«Мальме» (Швеция)

«Русенборг» (Норвегия)

ХИК (Финляндия)

ТНС (Уэльс)

чемпион Кипра

чемпион Дании



Несеяные

«Викингур» (Фарерские острова)

«Сутьевска» (Черногория)

«Судува» (Литва)

«Корк Сити» (Ирландия)

«Спартак» (Латвия)

«Валюр» (Исландия)

«Флора» (Эстония)

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия)

чемпион Армении

чемпион Северной Ирландии



Команды, корзины которых неизвестны

«Шкендия» (Македония)

«Валлетта» (Мальта)

чемпион Израиля

чемпион Польши

чемпион Болгарии

чемпион Сербии

чемпион Шотландии

чемпион Боснии и Герцеговины

чемпион Хорватии

чемпион Венгрии

чемпион Словакии

чемпион Албании

чемпион Люксембурга

победитель предварительного раунда