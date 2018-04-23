Эксперт: Провокации на фронте - «спасательный круг» для Саргсяна

2018-04-23 12:30 | www.oxu.az | 8

Министерство обороны Армении уже втягивается во внутриполитическое противостояние в стране. В сложившийся ситуации Сержу Саргсяну нужно отвлечь внимание общественности, и он уже начал действовать.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель экспертного совета «Baku Network», доктор философии Эльхан Алескеров.

По его словам, уже есть заявления министра обороны и самого Сержа о том, что Азербайджан может воспользоваться ситуацией. Кроме того, опубликовано видео, на котором якобы армия Азербайджана перебрасывает технику к линии соприкосновения войск.

«Они пока используют тему Нагорного Карабаха для пропаганды и оказания давления на оппонентов. Если ситуация ухудшится, то следует ждать провокаций, которые призваны сыграть роль «спасательного круга» для Саргсяна», - отметил Алескеров.

Собеседник сайта подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами эта провокация может плохо закончиться: «Ситуация не в их пользу. На линии соприкосновения войск доминируют вооруженные силы Азербайджана».

«Поэтому на провокацию они пойдут в крайнем случае, если будет прямая угроза власти карабахского клана», - подчеркнул Алескеров.

Али Мамедов

