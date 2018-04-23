УТРО, ДЕНЬ и ВЕЧЕР: АРТкино в Баку

2018-04-23 13:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошел показ короткометражных фильмов – участников Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов "АРТкино", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Фестиваль проводится Государственным Русским музеем, некоммерческим партнерством "Виртуальный Русский музей»" и творческим объединением "Мир искусства" при поддержке Россотрудничества.

Программа показа состояла из трёх частей – "УТРО", "ДЕНЬ" и "ВЕЧЕР". В конце каждого дня показа зрители имели возможность оценить просмотренные фильмы. Они заполнили специальные анкеты, на основании которых голоса бакинцев будут учтены оргкомитетом при определении картины–победителя фестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм года по мнению зрителей".