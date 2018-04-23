BP займется разработкой новых перспективных месторождений в Азербайджане

2018-04-23 13:11 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Компания BP изучает новые перспективные месторождения на территории Азербайджана, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"На Абшеронском полуострове имеется несколько новых приоритетных нефтегазовых месторождений, разработку которых BP панирует начать в ближайшем будущем. На данный момент на этих месторождениях ведутся геологоразведочные работы", - сказал Асланбейли.

Среди проектов он отметил блок месторождений "Шафаг Асиман", а также перспективный оффшорный блок D230, соглашение по которому BP планирует подписать с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR в ближайшие дни.

BP является оператором проектов разработки "Шах Дениз" и АЧГ.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут осуществлять в рамках проекта совместного операторства. Долевое распределение участия в контракте составляет 50 на 50 процентов.