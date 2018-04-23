Лидер Пакистана поздравил Ильхама Алиева

2018-04-23 14:09 | www.apa.az | 8

Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Ваше Превосходительство, искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Наряду с тем, что Пакистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, они братские государства с общими традициями. Ваше Превосходительство, Ваш визит в Пакистан в марте прошлого года дал стимул существующим дружественным и доброжелательным отношениям между нашими странами. Мы намерены и впредь сотрудничать с Вами по укреплению двусторонних отношений во имя интересов наших народов. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам здоровья и счастья, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и процветания. Ваше Превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение».