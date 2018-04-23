К акции протеста в Ереване присоединились военные

2018-04-23 14:13 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт aysor.am, Министерство обороны Армении выразило отношение к участию группы военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении в несанкционированном митинге в Ереване.

Согласно заявлению, эти военнослужащие в установленном законом порядке будут привлечены к самой строгой ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых акциях строго прописано в законодательстве. Действия военнослужащих рассматриваются в том числе как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части. Об этом уведомлены соответствующие правоохранительные органы.