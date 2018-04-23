Новое назначение в Минэнергетики

2018-04-23 12:34 | www.oxu.az | 7

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначил Рауфа Зейнал оглы Рзаева своим помощником.

Как передает Oxu.Az, до этого Р.Рзаев был заведующим отдела управления инвестициями и проектами Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

Отметим, что в результате структурных реформ в Министерстве энергетики должность советника министра была упразднена и заменена на должность помощника министра.

Исполнявший до сих пор обязанности советника бывший замдиректора ООО «Сумгайытского химико-промышленного парка» Заур Мамедов назначен руководителем аппарата министерства.

Л.А.

