Раскрыты подробности смерти диджея Avicii

2018-04-23 12:47 | www.oxu.az | 6

Правоохранительные органы Омана исключили версию о насильственной смерти шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на CNN, об этом свидетельствуют результаты аутопсии.

Отмечается, что Берглинг прилетел в столицу Омана - Маскат на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея.

Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не раскрывается.

Как сообщает TMZ, за день до кончины Avicii видели на яхте с несколькими мужчинами. Он держал в руке стакан с напитком, однако неясно, был ли он алкогольным.

О кончине Берглинга стало известно 20 апреля. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.

Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. В 2016-ом Берглинг приостановил концертную деятельность из-за панкреатита. В августе 2017-го он заявил фанатам, что работает над новым альбомом.