В Астаре на сданной в прошлом году в эксплуатацию дороге образовались трещины

2018-04-23 14:42 | www.apa.az | 7

Сданная в эксплуатацию в конце 2017 года автодорога, соединяющая горные села Тахтанакаран-Мики, в некоторых местах постепенно начала выходить из строя.

Как сообщает южное бюро АПА, в результате в некоторых местах образовались ямы и трещины.

Количество ям увеличивается. На некоторых участках дороги произошел обвал скальных пород, а на некоторых – оползень.

По словам жителей, в основном пострадал 3 км. автодороги. Автодорогой Тахтанакаран-Мики пользуются в общей сложности жители 10 сел.