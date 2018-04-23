SOCAR Polymer сэкономил 100 млн. долларов

2018-04-23 14:43 | www.apa.az | 7

«Установку по производству полипропилена SOCAR Polymer на территории Сумгаитского химико-промышленного парка планируется ввести в эксплуатацию в июне, а установку по производству полиэтилена высокой плотности - к концу года».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал финансовый директор SOCAR Polymer Фуад Ахмедов на проходящем в Баку III Международном форуме SOCAR «Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». По его словам, на полипропиленовой установке с годовой производственной мощностью 180 тыс. тонн реализовано 98,6% работ: «Детальные инженерные работы на установке завершены на 100%, закупки – 100%, строительные работы – 96,7%. Установка будет запущена в июне этого года».

Представитель SOCAR Polymer отметил, что на установке по производству полиэтилена высокой плотности, которая будет производить 120 тыс. тонн продукции в год, выполнено в общей сложности 91,1% работ: «Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,8%, закупки – 99,9%, строительные работы – 80,1%. Запуск установки планируется в третьем квартале года».

Ф.Ахмедов отметил, что заводы, расположенные в Сумгаитском химико-промышленном парке, имеют налоговые льготы, полную поддержку инфраструктуры и другие льготы, что позволило сэкономить 100 млн. долларов.