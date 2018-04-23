Минэкологии подготовит предложения по укреплению территории на Баиловском склоне в Баку

2018-04-23 13:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана представит соответствующим госструктурам отчет по результатам исследований причин оползней на Баиловском склоне вблизи Телебашни. Об этом в понедельник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

Также, по его словам, будут представлены предложения по укреплению этой территории.

Сейчас в оползневой зоне на Баиловском склоне идут буровые работы для проведения более точных исследований, сказал Гасанов.

«На участке будет пробурено несколько скважин. Необходимо сопоставить образцы пород, взятые из скважин», - добавил он.