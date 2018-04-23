В Дашкесане спасли оставшихся под снежным завалом

2018-04-23 12:55 | www.oxu.az | 7

Спасены пять человек, оставшихся под снежным завалом в Дашкесане.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 21 апреля около 5 часов вечера в Call-центр «102» обратился житель Дашкесанского района Асиф Байрамов, который сообщил, что вместе с пассажирами в автомобиле «УАЗ» остался под снежным завалом в селе Тулалар Гейгельского района .

По информации, начальник Отдела полиции Гейгельского района полковник-лейтенант Мирнемет Мирбабаев сразу связался с Асифом Байрамовым, уточнил координаты и срочно сообщил об этом руководству района и соответствующих структур.

Спасатели извлекли из автомобиля оказавшихся в беспомощном состоянии жителя Дашкесанского района Асифа Байрамова, его пассажиров – жителя села Тулалар Фуада Мамедова, жителя Дашкесанского района Халига Исмаилова, жителя Гянджи Хагани Гулиева и жителя Геранбойского района Микаила Абдуллаева. Им была оказана первая помощь.

Пострадавших в результате природного явления нет.