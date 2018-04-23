Армянская делегация в ПАСЕ возвращается в Ереван

2018-04-23 14:57 | www.apa.az | 8

Как передает АПА со ссылкой на news.am, об этом сообщил член делегации, представитель фракции РПА Самвел Фарманян.

Он сообщил, что члены делегации из РПА уже прибыли в Ереван, сейчас возвращаются также представители фракции «Царукян».

Член фракции «Царукян» Наира сообщила, что они уже в аэропорту Страсбурга, и готовятся к вылету.

Согласно информации, собирается вылететь также депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян.

Отметим, в Страсбурге сегодня начинается сессия ПАСЕ, и армянская делегация намеревалась принять участие в сессии.

Напомним, в Армении 11-ий день проходят акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Задержаны трое депутатов парламента Армении от оппозиционного блока «Выход» – организатор массовых протестов против премьерства Сержа Саркисяна, лидер инициативы «Мой шаг», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, его соратники Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.