Семь лет без Анара Мамедханова - ВИДЕО

2018-04-23 13:36 | www.oxu.az | 7

Сегодня седьмая годовщина смерти депутата Милли Меджлиса первого, второго и третьего созывов, капитана команды КВН «Парни из Баку», академика ЕАТР Анара Мамедханова.

Как передает Oxu.Az, Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку.

Окончил бакинскую среднюю школу №160, после чего, в 1987 году, поступил на механико-математический факультет Бакинского государственного университета.

В 1988 году создал знаменитую команду «Парни из Баку», а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН.

Анар Мамедханов был самым молодым депутатом за всю историю Азербайджана. Он трижды избирался в Милли Меджлис от 1-го Сураханского округа № 19 в 1995, 2000 и 2005 годах как независимый кандидат.

Чемпион Высшей лиги КВН 1992-го года, финалист Высшей лиги КВН 1993-го года, обладатель Летнего кубка КВН (1995), чемпион турнира десяти лучших команд XX века (2000).

Анар Мамедханов скончался в Баку на 41-м году жизни из-за проблем с сердцем. У Анара остались сын и две дочери.