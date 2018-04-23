Синоптики обещают ветреную погоду

2018-04-23 13:46 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник, 24 апреля, осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть северо-западный ветер, временами порывистый.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 8-11°, днем 14-18°, в столице - ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось. В некоторых северных и западных районах возможны дожди. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23°, в горах - ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.